На Ямале парапланерист врезался в линию электропередач

Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента с парапланеристами в Надымском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

16 июля 2026 года около 23.00 часов местного времени в процессе выполнения частными лицами полета на параплане допущено его столкновение с высоковольтной линией электропередачи.

В результате один из участников полета получил ожоги и госпитализирован для оказания медицинской помощи.

По данному факту Новоуренгойской транспортной прокуратурой организована проверка, по результатам которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности использования воздушного пространства.