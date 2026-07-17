Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий уходит на покой

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий покидает пост по собственному желанию. Причиной ухода на покой стал 75-летний возраст, сообщил Накануне.RU председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, Священный синод принял решение выразить архиерею благодарность за многолетнее управление Пермской митрополией и епархией. Местом проживания на покое для митрополита Мефодия определена Москва — по месту постоянной регистрации.

Содержание он будет получать от Пермского епархиального управления.

Новым главой Пермской митрополии решением Священного Синода РПЦ назначен 37-летний епископ Енисейский и Лесосибирский Игнатий.