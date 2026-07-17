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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловских работодателей обяжут помогать работающим у них родителям

Правительство Свердловской области утвердило стандарт для работодателей. Документ закрепляет меры поддержки, которые должны помогать сотрудникам совмещать работу и родительство, стимулировать рождаемость и укреплять семейные ценности в трудовых коллективах.

Документ был подписан сегодня замгубернатора Дмитрием Иониным, первым вице-президентом СОСПП Александром Породновым, зампредседателя Федерации профсоюзов Свердловской области Алексеем Киселевым на IV Уральском форуме женщин.

"Социальное партнерство – важнейший инструмент достижения национальных целей развития и решения социальных задач региона. В Свердловской области сохранение семейных традиций является приоритетом социальной политики. Уверен, что региональный корпоративный демографический стандарт поможет сформировать эффективную систему поддержки семей, основанную на реальных потребностях жителей региона", – сказал Дмитрий Ионин.

Одним из первых шагов станет введение системы социального партнерства, которая позволит эффективно сбалансировать интересы всех сторон и обеспечить действенную поддержку работников-семьянинов.

"Бизнес играет важную роль в достижении национальных целей, вносит значимый вклад в решение задач демографического развития. В большинстве компаний крупного бизнеса и во многих компаниях малого и среднего предпринимательства существуют специальные программы или наборы мер, направленные на содействие работникам в совмещении ими профессиональных и семейных обязанностей, поддержку материнства и детства, семей с детьми", - отметил Александр Породнов.

В разработке стандарта участвовали отраслевые органы власти, федерация профсоюзов, СОСПП, научное сообщество и предприятия. Предполагается, что чем больше семья - тем больше возможностей она должна иметь. В свою очередь работодатели будут сообщать о своих мерах поддержки в открытом доступе, что станет сигналом об их социальной ответственности.

Теги: работодатель, родитель, семья, помощь, мера поддержки, стандарт


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