Виталий Гутман принял участие в отчетно-выборном съезде Астраханской торгово-промышленной палаты

В областном центре состоялся очередной отчётно-выборный съезд Астраханской торгово-промышленной палаты. Основным событием встречи стало подведение итогов работы организации за последние пять лет и принятие стратегии развития до 2031 года. По поручению спикера регионального парламента Игоря Мартынова в обсуждении вопросов повестки дня принял участие первый заместитель Председателя Думы Астраханской области Виталий Гутман.

В формате видео-конференц-связи к участникам обратился вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Илья Зубков. Он отметил важность и значимость Астраханской области как региона, являющегося главными морскими воротами России на Каспии, а также его значение для развития экспорта.

Также Илья Зубков остановился на ключевых приоритетах развития системы ТПП РФ.

Отдельно вице-президент ТПП РФ отметил успехи Астраханской ТПП и поблагодарил коллектив палаты за достигнутые результаты. Членская база Астраханской ТПП с 2021 года выросла на 15 %, а рост объем оказываемых услуг увеличился в 2,5 раза по итогам 2025 года.

Среди ключевых достижений региональной палаты — принятие в 2021 году регионального закона об Астраханской ТПП и открытие в 2023 году отделения Международного коммерческого арбитражного суда, а также активная работа общественных формирований Палаты по оценке регулирующего воздействия.

Кроме того, Илья Зубков поблагодарил присутствующих на Съезде представителей органов власти Астраханской области за то внимание, которое уделяется вопросам консолидации и участия бизнес-сообщества в социально-экономическом развитии области, и понимание роли системы торгово-промышленных палат в этих процессах.

Первый вице-спикер регионального парламента Виталий Гутман подчеркнул, что Дума Астраханской области всегда готова к открытому диалогу и конструктивному взаимодействию с Торгово-промышленной палатой в части обмена компетенциями, успешными практиками работы, совместной реализации различных проектов. «Убежден, что наше сотрудничество будет и впредь развиваться по всем ключевым направлениям и способствовать повышению благоприятного делового климата в регионе».

Виталий Гутман также отметил роль Палаты в выстраивании диалога между бизнесом и властью, консолидации деловых инициатив.

«Благодаря вашей работе укрепляется экономический потенциал региона, расширяются межрегиональные и международные связи», - добавил первый заместитель Председателя Думы Астраханской области.

Астраханская ТПП оказывает широкий спектр услуг бизнесу, включая сопровождение инвестиционных проектов, консультирование, содействие в организации электронных торгов, выставок и ярмарок. Оставаясь независимой структурой, Палата принимает непосредственное участие в реализации многих программ и проектов, инициируемых Правительством Астраханской области. Она помогает предпринимателям в диалоге с законодательной властью по совершенствованию нормативных документов, регламентирующих предпринимательскую деятельность, в продвижении товаров и услуг, в поиске инвесторов и деловых партнеров, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В ходе рассмотрения вопросов повестки дня участниками был сделан вывод, что, несмотря на внешние вызовы, Астраханская торгово-промышленная палата демонстрирует стабильный рост и эффективность. В рамках голосования сформирован новый состав совета и ревизионной комиссии. На должность президента Палаты делегатами съезда избрана предприниматель Виктория Клыканова.

На съезде она представила стратегический документ – Программу деятельности Астраханской ТПП до 2031 года, направленную на укрепление позиций торгово-промышленной палаты в регионе, как ключевого института поддержки предпринимательства и диалоговой площадки бизнеса с властью. «Главный принцип нашей работы – быть максимально открытыми к нашим членскими организациям, оперативно реагировать на их потребности, быть рядом с ними в любых ситуациях. Мы намерены стать надежным партнером и опорой для каждого предпринимателя. Основные направления, которые мы продолжим развивать, — это внешнеэкономическая деятельность, семейное предпринимательство, бизнес-наставничество, адресное сопровождение ветеранов СВО, формирование кадровой базы в регионе», - сообщила Виктория Александровна.

Для достижения поставленных задач планируется активизировать участие Палаты в законотворческом процессе, усилить взаимодействие с исполнительной властью, структурами гражданского общества, продолжить реализацию проектов, направленных на укрепление экономического и промышленного потенциала Астраханской области.