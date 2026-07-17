Сотрудники главного управления МЧС России по Астраханской области отмечены Почетными грамотами регионального парламента

Ежегодно 18 июля в нашей стране отмечается День создания органов государственного пожарного надзора. В преддверии профессионального праздника в Главном управлении МЧС России по Астраханской области состоялось торжественное мероприятие. От имени спикера регионального парламента Игоря Мартынова сотрудников и ветеранов службы поздравил первый заместитель Председателя Думы Астраханской области Виталий Гутман.

Контроль над соблюдением мер пожарной безопасности был возложен на органы Государственного пожарного надзора около 100 лет назад. 18 июля 1927 года Всероссийский центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров утвердили «Положение об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР». Документ заложил основы единой системы государственного контроля за пожарной безопасностью на территории страны.

В начале служба находилась в составе НКВД, затем она стала самостоятельным структурным подразделением Министерства внутренних дел, а с 2001 года Государственный пожарный надзор вошел в состав МЧС России. Развиваясь и совершенствуясь, структура взяла под надзор всю работу по предупреждению пожаров и соблюдению правил пожарной безопасности, включая разработку нормативных документов, сертификацию противопожарной продукции и проведение просветительских мероприятий среди россиян.

Чтобы отметить значительную роль инспекторов Госпожнадзора в предотвращении пожаров и сохранении человеческих жизней, в 2007 году Указом Президента был учрежден профессиональный праздник. Ежегодно его отмечают дознаватели, инспекторы госпожнадзора и другие специалисты из этой области.

Сегодня государственный пожарный надзор МЧС России – это современная система предупреждения, направленная на профилактику пожароопасных ситуаций и возникновения пожаров. Это тысячи специалистов по всей стране, посвятивших свою жизнь благородному делу обеспечения пожарной безопасности.

В своем поздравлении первый вице-спикер регионального парламента Виталий Гутман поблагодарил сотрудников управления надзорной деятельности и профилактической работы за личное мужество, ответственность, принципиальность и преданность своему делу.

«Вы выполняете важные задачи по предупреждению и профилактике пожаров. Современные условия профессиональной деятельности предъявляют вам самые высокие требования к знаниям и навыкам в самых различных областях. Вы идете в ногу со временем и с этими задачами успешно справляетесь. Каждый из вас вносит неоценимый вклад в развитие службы и повышение уровня безопасности жителей Астраханской области»,- подчеркнул Виталий Гутман.

В ходе торжественного мероприятия состоялась церемония вручения ведомственных наград, очередных и первых специальных званий сотрудникам, показавшим высокие результаты в служебной деятельности. Также за многолетний и добросовестный труд и высокие показатели в оперативно-служебной деятельности Почетными грамотами Думы Астраханской области были отмечены сотрудники МЧС России.