В Челябинске подростку грозит срок за попытку сжечь автомобиль МВД

В Челябинске 17-летний подросток попал под "уголовку". Ему грозит срок за попытку поджога автомобиля полицейских.

Парень пытался поджечь автомобиль силовиков, находившийся на стоянке отдельного батальона охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УМВД России по Челябинску. Он пролез на территорию подразделения, облил автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью и попытался поджечь.

Довести до конца своё дело подросток не успел – его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на террористический акт". Подозреваемый арестован, сообщает областное управление МВД.