Юрий Бурлачко отметил значимость для Кубани закона, разрешающего размещение рекламы винодельческих хозяйств

"Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал закон, разрешающий размещение рекламы винодельческих хозяйств на территории субъекта РФ, в границах которого они расположены. Особенно важно, что в разработке представленного документа активное участие принимали депутаты Госдумы от нашего края, глубоко погруженные в суть вопроса", - отметил в своем канале в МАХ спикер ЗСК Юрий Бурлачко.



Он также отметил, что новый закон позволит рекламировать винодельни, виноградо-винодельческие зоны, районы и терруары на конструкциях, на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений или вне их.

"Для Кубани, занявшей по итогам 2025 года первое место в России по объемам производства вина и шампанского с долей в 42% по вину и 50% по шампанскому от общероссийской, такое решение имеет особую актуальность. В регионе виноделием занимаются 110 хозяйств. За прошлый год они выпустили более 25 млн декалитров продукции, в том числе вина почти 15,5 млн декалитров и свыше 9,4 млн декалитров шампанского", - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Важным уточнением в документе, считает председатель ЗСК, является и то, что размещать указанные сведения разрешается также на рекламных конструкциях, установленных вдоль дорог общего пользования.

"Летом к нам приезжают туристы со всей России. И несмотря на весомую долю региона в производстве вина и шампанского, не все знакомы с нашей продукцией.

При этом экскурсантов у нас принимают свыше 30 виноделен, где можно не только продегустировать продукцию локальных производителей, но и познакомиться с традициями и историческим наследием местности", - напомнил спикер ЗСК.



Посещаемость данных объектов достигает миллиона человек в год, энотуризм становится одним из самых востребованных видов отдыха в Краснодарском крае.

"Новый закон придаст отечественному виноделию новый импульс, будет способствовать повышению информированности потребителей о качественной продукции и формированию культуры ее потребления. К тому же на Кубани ведется активная работа и по продвижению местных вин, в том числе путем проведения в рамках профильной выставки «Винорус.Винотех» ежегодного дегустационного конкурса, где выявляют лучшие образцы и задают отраслевые тренды. Все вместе это станет хорошим подспорьем в деятельности наших виноделов", - резюмировал Юрий Бурлачко.