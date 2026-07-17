Делегация Тюменской области участвует в Российской креативной неделе в Москве

Делегация Тюменской области участвует в Российской креативной неделе в Москве, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В рамках Российской креативной недели пройдут более 45 экспертных и стратегических сессий, в которых примут участие 350 спикеров и лидеров индустрий.

Тюменскую делегацию возглавляет заместитель главы региона Андрей Пантелеев. На сессии "Метабренд – новая бизнес-идентичность региона на уровне страны и за ее пределами" он рассказал о работе по брендированию Тюменской области, достигнутых результатах и перспективах.

"Наш бренд "В Сибирь по своей воле" – живой, он все время вступает в коллаборации с другими брендами. Например, с легкой руки губернатора родился одноименный железнодорожный тур, который сегодня продают 150 российских туроператоров. Двадцать два вагона продаются за три дня. Мы идем дальше. Мы работаем на всем клиентском пути с нашим брендом, возбуждаем интерес. Это большая работа большой команды, которая идет безостановочно", – подчеркнул Андрей Пантелеев.

Туризм – самостоятельная и динамично развивающаяся отрасль региональной экономики, акцентировал внимание заместитель губернатора.

"Это новая экономика. В 2017 году мы начали с 1 миллиона 700 тысяч туристов и четырехсот миллионов рублей налогов. В 2025 году году – четыре с половиной миллиона туристов и 4 миллиарда 900 миллионов рублей налогов. Сейчас мы разрабатываем инвестиционную стратегию, стратегию социально-экономического развития и стратегию развития Тюменской агломерации. И мы пришли к выводу – если не идти в науку, в креативные индустрии, то в перспективе пятидесяти лет развиваться невозможно", – уверен Андрей Пантелеев.

Тюменская область демонстрирует пример не только подготовки, но и правильной презентации своего бренда, прокомментировал модератор сессии, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Панин. Это хорошее учебное пособие для других регионов, считает он.

В рамках деловой программы Российской креативной недели заключено соглашение о сотрудничестве в сфере развития креативных индустрий между Тюменской областью и АНО «Креативная экономика». Документ подписали Андрей Пантелеев и президент АНО "Креативная экономика" Марина Монгуш.