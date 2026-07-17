Россельхознадзор заподозрил реэкспорт армянских цветов через Иран

Россельхознадзор попросил Организацию по защите растений Ирана приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию до проведения переговоров.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в текущем году объем поставок из Исламской Республики значительно превысил показатели аналогичного периода прошлого года. В документах страной происхождения был указан Иран. При этом по внешним характеристикам продукции и особенностям упаковки она идентична той, что ранее ввозилась из Армении.

С конца мая Россия ввела временные ограничения на ввоз из Армении цветов, овощей, фруктов, рыбы и другой продукции.

В начале июня президент Армении Никол Пашинян заявил, что первые партии армянских цветов и овощей, запрещенных для ввоза в Россию, уже отправлены на новые рынки сбыта - в ЕС и другие страны. Он утверждает, что в Европе якобы очень ждут армянскую продукцию.