Уральские села остались без холодной воды: введен режим ЧС

Уральские села Патруши и Бородулино в Сысертcком районе остались без холодной воды. Прокуратура организовала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, еще 15 июля произошел порыв подземной водопроводной сети. В результате была приостановлена подача холодного водоснабжения в 46 многоквартирных домов и 462 частных дома, в которых проживают около 1,5 тысяч человек, а также в восемь социальных объектов, включая школу, три детских сада и медицинские учреждения.

"По результатам заседания комиссии сегодня, 17 июля, главой администрации Сысертского муниципального округа на территории муниципалитета введен режим чрезвычайной ситуации", - заявили в прокуратуре.

На место коммунальной аварии выехал Сысертский межрайонный прокурор Николай Прищепа. Начата проверка.