Делегация Тюменской области принимает участие во Всероссийском дне поля, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.



Мероприятие проходит в Алтайском крае с 16 по 18 июля.



На площадке представлены стенды с новинками техники и оборудования, современные агротехнологии, а также демонстрационные посевы около 250 сортов и гибридов сельхозкультур.



Тюменская делегация во главе с заместителем губернатора, директором регионального департамента АПК Владимиром Чейметовым принимает активное участие в деловой программе события. В частности, участники рабочей группы провели встречи с руководителями предприятий-производителей сельхозтехники, по итогам которых были достигнуты договоренности.



Финальным аккордом делового дня стало пленарное заседание "Эффективный урожай: современные стратегии успеха", на котором определили национальные цели развития сельского хозяйства до 2030 года.