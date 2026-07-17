Делегация Тюменской области принимает участие во Всероссийском дне поля
Делегация Тюменской области принимает участие во Всероссийском дне поля, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.
Мероприятие проходит в Алтайском крае с 16 по 18 июля.
На площадке представлены стенды с новинками техники и оборудования, современные агротехнологии, а также демонстрационные посевы около 250 сортов и гибридов сельхозкультур.
Тюменская делегация во главе с заместителем губернатора, директором регионального департамента АПК Владимиром Чейметовым принимает активное участие в деловой программе события. В частности, участники рабочей группы провели встречи с руководителями предприятий-производителей сельхозтехники, по итогам которых были достигнуты договоренности.
Финальным аккордом делового дня стало пленарное заседание "Эффективный урожай: современные стратегии успеха", на котором определили национальные цели развития сельского хозяйства до 2030 года.
Отметим, что в Тюменской области проводятся сельскохозяйственные работы: химическая прополка посевов сельскохозяйственных культур проведена на площади 673,4 тысячи гектаров, что составляет 97% от плана. По оперативным данным департамента АПК Тюменской области, обработка паров выполнена на 58,6 тысячи гектаров. Это 52% от потребности.