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Общество Свердловская область
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Жителям Кушвы, потерявшим дома из-за смерча, выдали сертификаты на новое жилье

Жителям Кушвы, потерявшим свои дома из-за недавнего смерча, выдали сертификаты на покупку или строительство нового жилья. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Губернатор Денис Паслер поблагодарил ответственные службы, компании, предприятия, бизнес, горожан и волонтеров за оперативное устранение последствий урагана.

"Меньше месяца прошло с того дня, как на Кушву обрушился ураган. Мы сделали все возможное, чтобы оперативно восстановить пострадавшее жилье и чтобы кушвинцы, чьи дома были разрушены, получили сертификаты для решения жилищного вопроса как можно быстрее", - написал глава региона в своих соцсетях.

По его словам, выплаты на приобретение жилья уже утверждены для 22 семей, 18 из которых сегодня получили документы.

Ранее сообщалось, что в пострадавшей от смерча Кушве признаны утраченными 28 домов.

К сегодняшнему дню по поручению губернатора отремонтировано 164 жилых объекта, работы ведутся еще на четырех. Завершается ремонт крыш в многоквартирных домах, три из 10 домов полностью готовы, работы в еще двух завершены на 95%, в пяти - на 75%. Привлечены строительные бригады и техника, которая оперативно подвозит стройматериалы. Уже удалось восстановить ключевую инфраструктуру, вернуть в дома свет и газ, а также привести в порядок большую часть поврежденного жилого фонда и социальных учреждений.

Всего на ремонте объектов было задействовано более 170 строителей. Ежедневно порядка 130 единиц техники и более 600 человек участвовали в ликвидации завалов.

Теги: Кушва, сертификат, жилье, дом, смерч


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