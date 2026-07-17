Минпрос выпустил приказ о том, как действовать учителю при срыве урока

Большой резонанс в интернете вызвала новость о том, что Минпросвещения РФ определило порядок действий учителя в том случае, если хулиган срывает урок. Недовольство экспертов вызвало то, что учитель не имеет права выгнать хулигана. Накануне.RU публикует точные выдержки из приказа №316 от 8 мая 2026 года.

В случае нарушения дисциплины во время урока учитель "незамедлительно указывает обучающемуся на необходимость соблюдения правил внутреннего распорядка", а "при повторном нарушении... незамедлительно приглашает руководителя Организации" или его зама, который следит за этим, "для принятия им решения об удалении обучающегося с учебного занятия и проведения с ним профилактической беседы, по окончании которой обучающийся возвращается на учебное занятие".

Фактически при срыве урока учитель может лишь позвать завуча для беседы. Что делать, если это не возымеет эффекта, в приказе не говорится. В связи с этим многие возмутились, что хулигану ничего не будет, кроме разговора с завучем, а в жизни такие разговоры ничего не дают. Выгнать хулигана нельзя.

Также школьники "обязаны... не использовать" телефоны на уроке. Но учитель и в этом случае не имеет права забрать на время урока телефон. Дисциплинарной власти у него нет, в этом и заключается самая большая проблема, отмечают эксперты.

"Учитель как был никем в глазах таких хулиганов, так и остается", - написал учитель Михаил Богданов.