Надеждина* оштрафовали по статье о демонстрации экстремистской символики

Политика Бориса Надеждина* суд в подмосковном Долгопрудном оштрафовал на тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики. Во время судебного заседания у Надеждина* повысилось давление, ему вызвали "скорую", но переносить заседание не стали и суд в итоге вынес решение.

Хотя штраф в тысячу рублей является не самым серьезным наказанием по этой административной статье, он ведет к запрету на участие в выборах депутатов Госдумы, если апелляция не отменит решение нижестоящей инстанции. Ранее Надеждин* заявил, что будет выдвигаться на сентябрьских парламентских выборах.

Демонстрацией экстремистской символики суд счел десятисекундное появление в стриме у одного из блогеров портрета Алексея Навального**. Надеждин* был приглашен в этот стрим в качестве гостя и сам ничего не демонстрировал, но потом перепостил в своем канале ссылку на видеозапись. Пост был опубликован в 2023 году.

За три дня до задержания по этой административной статье Надеждина* Минюст России внес в свой реестр иноагентов.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ

**внесен в перечень экстремистов и террористов