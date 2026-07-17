Греф признал, что ИИ может врать

Самый большой проблемой искусственного интеллекта (ИИ) является то, что он подчас "выдумывает" несуществующие факты, то есть врет, чтобы выдержать логику рассуждения. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на пленарном заседании Совета Федерации со своим докладом об ИИ.

Об этой проблеме уже несколько лет говорят многие эксперты. ИИ просто фальсифицирует источники, факты, цитаты и т.д. Это огромная проблема, так как многие люди чаще всего воспринимают ответы ИИ как истину в последней инстанции. На самом деле это вероятностная технология, основанная на подборе наиболее вероятных слов, поэтому ИИ вообще нельзя пускать в образование - он ведет к эрозии знания, считает Наталья Касперская.

"Одна из проблем с существующим ChatGPT заключается в том, что некоторые называют "галлюцинациями", а я называю это ложью. У него есть тенденция просто выдумывать что-то "из воздуха", и это ненормально", - заявил ранее основатель "Википедии" Джимми Уэйлс.

Однако Греф активно агитирует за внедрение ИИ в школьное образование, а в Совете Федерации заявил, что эффективность ученых будет зависеть от умения взаимодействовать с ИИ, потому что только ИИ может проанализировать миллионы научный статей. В этом свете первостепенным вопросом будет тот, как оценивать эффективность. Школьник тоже может сгенерировать через ИИ огромные и даже правильные тексты. Эффективно ли такое обучение?