Страны ЕС протестуют против допуска российских спортсменов

Девять стран ЕС выразили протест против инициативы МОК по смягчению санкций в отношении российских спортсменов. Об этом пишет Reuters.

Обращение было направлено еврокомиссару Гленну Микаллефу. Его подписали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Нидерландов, Румынии, Финляндии, Швеции и Норвегии. Они требуют прекратить финансовую поддержку тех международных федераций, которые откроют доступ к состязаниям спортсменам из России и Белоруссии.

Однако МОК не изменит своей позиции по участию российских спортсменов и восстановлению Олимпийского комитета России (ОКР). Там подчеркнули, что данные меры носят временный характер и не свидетельствуют о смене глобального курса организации. И нужно адаптироваться к текущей геополитической ситуации. Запрет на проведение турниров в России и присутствие официальных лиц страны остается в силе, а вопрос о государственной символике РФ на соревнованиях остается открытым.

7 июля исполком МОК принял решение временно отменить отстранение ОКР и дал рекомендации международным федерациям, чтобы они отменили ограничения в отношении российских спортсменов. Для этого ОКР провел реформу и упразднил все региональные советы, включая советы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, чтобы они вообще не упоминались, так как по международному праву это территория Украины, сказал ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев.