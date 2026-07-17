ФОМ: Рейтинг доверия Путину снизился до 67%

Фонд "Общественное мнение" опубликовал результаты еженедельного опроса россиян, который свидетельствует о рекордном снижении рейтинга доверия президенту Владимиру Путину – до 67%. Также до 20% выросло число респондентов, которые не доверяют первому лицу государства, это тоже рекордный показатель за много лет.

Стремительно падает рейтинг доверия правительству – 41%, а 37% уже не доверяют кабинету министров. Между кривыми доверия и недоверия промежуток сократился до минимума. 49% довольны деятельностью премьер-министра России Михаила Мишустина и 35% недовольны.

Рейтинги партий в целом остаются стабильными, но уменьшается число людей, которые не пойдут на выборы.

Также ФОМ публикует общий индекс недовольства властями. Только 59% респондентов сообщили на минувшей неделе, что в последний месяц не слышали от окружающих критических высказываний в адрес властей. Зато тех, кто слышал, – 39%. Всё это максимальные и минимальные показатели за год.

Также у трети граждан (31%) действия властей за последний месяц вызвали недовольство или возмущение. Тех, кого ничего не возмутило – 62% (минимум за год).

Инфляционные ощущения россиян в целом остаются стабильными, выделяется лишь топливо: 59% (максимальные показатели за год) респондентов заметили, что цены на бензин выросли.

Наконец, данные еженедельного опроса свидетельствуют, что тревожность в обществе преобладает над спокойствием (53% заявляют о тревожных настроениях и только 39% о спокойных).