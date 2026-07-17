В одной из деревень Прикамья изнасиловали семилетнюю девочку

В одной из деревень Кудымкарского муниципального округа изнасиловали семилетнюю девочку, сообщает "Парма-Новости".

Чудовищное преступление совершил двоюродный дедушка ребенка. Инцидент произошел еще 3 июля. Семья, в которой произошло преступление, - многодетная. Кроме семилетней дочери, у них еще есть двое детей трех и пяти лет. Родители сильно пьющие, каждый месяц они пропивают детские пособия. Так и в тот день, 3 июля, им пришли деньги на детей, и они поехали в магазин за алкоголем.

Как рассказал журналистам отец семейства, в магазин они ездили недолго. Когда вернулись – детей в доме не было, двое младших были у соседей напротив, "может дядька их выгнал, или что, испугались может", старшая семилетняя девочка была в чулане голая. Отец избил своего родственника.

Он убежал к приятелю-собутыльнику и спрятался под кроватью. Там его и нашли правоохранители, которых вызвала мать девочки. Саму девочку на "скорой" увезли в больницу и уже вечером привезли обратно домой. Позже всех детей у них забрали.

"В лагерь труда и отдыха их в Кудымкар увезли. Ненадолго. Сказали, чтоб мы огород и дом в порядок привели и через месяц их обратно уже вернут нам", - рассказал изданию отец.

Следователи возбудили уголовное дело.