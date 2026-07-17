Казахстан запретил ввоз пшеницы на полгода для защиты своих фермеров

Власти Казахстана вводят временный запрет на импорт пшеницы, который начнет действовать с 27 июля и продлится шесть месяцев. Глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров уже подписал соответствующий приказ. Ограничения касаются поставок автомобильным, железнодорожным и водным транспортом и распространяются даже на страны ЕАЭС. Чиновники сделали исключение только для железнодорожных поставок в адрес птицефабрик, мукомольных заводов и лицензированных элеваторов, а также для нужд "Продкорпорации". Однако закон запрещает этим организациям перепродавать ввезенное зерно внутри страны или отправлять его на экспорт, пишет "КП".

Министерство приняло такое решение, чтобы защитить внутренний рынок и не допустить переполнения складов. Власти опасаются, что из-за избытка импортного зерна на элеваторах не хватит места для нового урожая местных аграриев. Таким образом, правительство планирует поддержать отечественных производителей и сохранить стабильные цены на продукцию внутри республики. Ограничения помогут распределить нагрузку на зернохранилища и обеспечат безопасность продовольственного сектора страны в ближайшие полгода.

Ранее МВД Казахстана выставило 59 спецпостов на границах, чтобы пресечь незаконный вывоз дешевого топлива в соседние страны. С начала года полицейские поймали 255 водителей (в основном иностранцев), которые установили в свои машины скрытые дополнительные баки для контрабанды горючего.