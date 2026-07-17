В России введут новые правила для работы нейросетей и маркировки контента

Совет Федерации одобрил закон, который поможет развивать технологии искусственного интеллекта в России. Власти разработали этот документ, чтобы защитить безопасность граждан и обеспечить технологическую независимость страны. Закон закрепляет основные понятия, такие как "искусственный интеллект" и "большая фундаментальная модель". В основу регулирования этой сферы законодатели заложили принципы защиты прав человека, уважения его воли и соблюдения традиционных российских ценностей. Теперь президент будет утверждать Национальную стратегию развития ИИ, а правительство определит, как именно государство поддержит разработчиков новых моделей, пишет "Ъ".

Новые правила также касаются работы популярных интернет-ресурсов. Владельцы сайтов и соцсетей с аудиторией более 500 тысяч человек в день должны дать пользователям возможность маркировать контент, который создала нейросеть. Кроме того, закон решает вопрос авторских прав: сервисы обязаны сообщать пользователям, кому принадлежат права на сгенерированные материалы и на каких условиях к ним можно получить доступ. Ранее Госдума уже приняла нормы об обязательной маркировке аудио и видео, созданных с помощью ИИ. Если президент подпишет закон, большинство его положений вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее компания NtechLab, партнер Ростеха, создала для вузов систему видеоаналитики с искусственным интеллектом, которая автоматически фиксирует посещаемость лекций и следит за безопасностью. Технология умеет распознавать прогульщиков в аудиториях и выявлять правонарушителей из "черных списков" на входе, мгновенно оповещая охрану.