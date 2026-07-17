В Ревде открыли социальные объекты накануне Дня металлурга

В Ревде накануне Дня металлурга открыли социальные объекты: бассейн в санатории "Лесная жемчужина", светомузыкальный фонтан на площади Победы, а также вручили ключи от новых квартир и награды различного уровня работникам Среднеуральского медеплавильного завода. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СУМЗ.

В торжественных мероприятиях приняли участие полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, заместитель губернатора – министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов, депутат Законодательного собрания региона Александр Серебренников, заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Мирослав Медеведев, генеральный директор АО "СУМЗ" Багир Абдулазизов и глава города Татьяна Клепикова.

Первым в череде предпраздничных мероприятий стало открытие нового бассейна на территории санатория "Лесная жемчужина". Посетить бассейн могут не только отдыхающие, но и все желающие по предварительной записи в соответствии с графиком работы. Одновременно здесь могут принять до 40 человек. Длина дорожек 24,5 метров, глубина от 1,40 до 1,60 метров. Также к услугам посетителей сауна, джакузи, массажный и медицинский кабинеты, оборудованные раздевалки.

Затем гости вручили ключи от новых квартир 22 работникам Среднеуральского медеплавильного завода. Всего предприятие приобрело 67 квартир в строящемся жилом комплексе "Самоцветы". Они предоставлены молодым и работникам дефицитных профессий в рамках жилищной программы в беспроцентную рассрочку на 10-15 лет без первоначального взноса. В 2025 году в жилищном комплексе "Семейный" ключи от новых домов получили 76 семей.

Открытие светомузыкального фонтана стало финальным элементом проекта историко-культурного и досугового комплекса – площади и парка Победы. Решение о строительстве городского сквера было принято в 1960 году. Ревдинцы мечтали, чтобы здесь в едином ансамбле гармонично соединились пространство для отдыха и дань памяти героям.

Их задумка воплотилась в наше время: создан единый мемориальный комплекс, объединивший обновленный памятник "Землякам-героям", Вечный огонь, экспонаты военной техники и мемориальные плиты с именами ревдинцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Проведено благоустройство: отремонтированы дорожки, установлены фонари, урны, скамейки, высажены деревья и кустарники.

Масштабные работы по благоустройству были проведены и на площади Победы, включая установку светомузыкального фонтана. У него два основных режима: дневной и ночной. Днем в будни фонтан бьет струями, периодически меняя рисунки воды. В ночном режиме включается подсветка. Музыка звучит из специальных колонок, которые развешаны на фонарных столбах по периметру. У площади также появилась главная аллея: ее вымостили плиткой, высадили липы и зеленый забор из кизильника, поставили скамейки и урны.

Эти преобразования сделали парки и площадь Победы местом притяжения для горожан и гостей города. Завершились праздничные мероприятия во Дворце культуры: награды различного уровня здесь вручили 50 заводчанам. Среди них благодарственные письма полномочного представителя президента РФ в УрФО, почетные грамоты Министерства промышленности и торговли РФ, почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Свердловской области.

"Ревда – это город трудолюбивых уральских металлургов, где хранятся славные традиции отрасли и создается промышленная мощь региона. Благодарю руководство Среднеуральского медеплавильного завода за социально-ориентированный подход. Вы всегда участвуете в проектах преображения Ревды. Это не только проявление ответственности бизнеса перед обществом, но и инвестиция в будущее. Комфортная благоустроенная среда помогает привлекать и удерживать квалифицированные кадры, формировать трудовые династии, реализовывать инвестиционные проекты", - подчеркнул полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога.

"По поручению губернатора Свердловской области Дениса Владимировича Паслера поздравляю вас с Днем металлурга! Для всех жителей Среднего Урала День металлурга – по-настоящему один из главных профессиональных праздников. Профессия металлурга всегда была и остается делом сильных, трудолюбивых, стойких духом людей. Традиции "огненной профессии" передаются целыми поколениями: от деда к внуку, от отца к сыну. АО "СУМЗ" – лучшее тому подтверждение. И конечно же, Среднеуральский медеплавильный завод играет большую роль в судьбе города и людей, которые здесь живут и работают. Россия сильна Уралом, а Урал всегда был, есть и будет силен металлургами и металлургией! С праздником!", - обратился к участникам мероприятия заместитель губернатора – министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов.

"Время летит быстро, и мы стараемся использовать каждый его миг на благо родного города. Вы сами видите, как движется вперед производство, какие масштабные задачи удаётся решать – и все это благодаря слаженному труду коллектива и всех заводов, работающих в Ревде. Труд – основа всего, что создано в нашем городе. Мы гордимся не словами, а делами: так было всегда, и эта традиция остается незыблемой. Я искренне благодарен судьбе за то, что мне довелось быть частью больших и важных дел, делить с вами все знаковые события. Ведь иметь свой дом, место, куда можно приходить всей семьей, – это по‑настоящему ценная жизненная ступень", - отметил генеральный директор АО "СУМЗ" Багир Абдулазизов.