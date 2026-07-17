Свердловского подростка отправили в СИЗО на диверсию на железной дороге

17-летнему подростку из Свердловской области предъявлено обвинение в диверсии на железной дороге. Как сообщает пресс-служба СКР, ему уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, в начале июля текущего года парень, общаясь со злоумышленником в соцсетях, согласился поджечь на жд-путях в Екатеринбурге два релейных шкафа, выполняющих функции регулирования движения поездов, а также другого железнодорожного имущества. После этого подросток скрылся, но был быстро установлен и задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Были проведены обыски, проверки показаний на месте, назначен комплекс судебных экспертиз. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также устанавливают соучастников преступления.

Следственный комитет России напоминает, что иностранные спецслужбы продолжают активно вербовать граждан, особенно несовершеннолетних, для совершения террористических актов и диверсий через социальные сети и мессенджеры. Если вам поступило предложение совершить преступление, незамедлительно сообщите об этом в правоохранительные органы. Важно отметить, что согласно статье 31 УК РФ лица, добровольно отказавшиеся от участия в террористической деятельности, не подлежат уголовной ответственности.