Власти России изменят правила подготовки и работы медиков

Российское правительство обновит систему подготовки медицинских кадров. Власти планируют сделать целевое обучение более эффективным, пересмотреть программы обучения студентов и регулярно повышать квалификацию действующих врачей. За эту работу отвечают Минздрав, Минобрнауки, Минпросвещения, Роструд и руководство регионов. Кабинет министров планирует получить первые результаты в 2027 году, а затем ведомства будут отчитываться о проделанной работе каждый год, пишет ТАСС.

Одновременно с этим профильные министерства и научные организации займутся кадровыми вопросами в больницах. Чиновники планируют лучше готовить управленцев, разрешить ординаторам второго года работать врачами-стажерами и чаще отправлять медиков в регионы "вахтовым методом". Также власти намерены развивать наставничество, волонтерство и расширять меры социальной поддержки для сотрудников. Кроме того, Минздрав вместе с Минэкономразвития и Росздравнадзором создадут условия для роста производительности труда и внедрят современные стандарты контроля качества в медицинских учреждениях.

Ранее Минздрав России подготовил новые правила для стоматологий, которые обязывают врачей использовать обезболивание при любых болезненных процедурах, включая седацию и наркоз по показаниям. В кабинетах теперь обязательно должны быть дефибрилляторы и наборы для помощи при анафилактическом шоке, а в штате появятся стоматологические фельдшеры из расчета пять специалистов на 10 тысяч взрослых.