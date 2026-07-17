Россиянин приговорен к 13 годам за попытку вывоза на Украину запчастей к Су и МиГ

Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии строгого режима россиянина, пытавшегося отправить на Украину запчасти к боевым вертолетам Ми и самолетам Су и МиГ. Также ему назначен штраф в 1 млн рублей.

Как сообщили в ФСБ, мужчина приобрел в России авиационные подшипники, применяемые для комплектования авиационной военной техники. Изделия он намеревался вывезти из страны для последующей доставки украинскому предприятию ПАО "Мотор Сич". Оно является одним из ключевых предприятий, осуществляющих обслуживание военных самолетов и вертолетов ВСУ, подчеркнули в ФСБ.

Уголовное дело расследовалось по ст. 275 (государственная измена) и ст. 226.1 (контрабанда научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники) УК РФ.

Ранее житель Анапы был задержан по подозрению в госизмене. По данным Центра общественных связей ФСБ России, мужчина собирал данные о расположении подразделений Минобороны и объектов ТЭК в Краснодарском крае и другую информацию для ракетных атак Украины.