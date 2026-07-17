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Фото: Накануне.RU

Уволенный Федоров раскритиковал Зеленского и набросился на Сырского

Уволенный накануне министр обороны Украины Михаил Федоров раскритиковал это решение Зеленского и набросился на главкома ВСУ Сырского. Резкая критика чиновника такого уровня на Украине прозвучала впервые.

На пресс-конференции он заявил, что с таким главкомом Украина никогда не победит. Тот не дает дорогу грамотным офицерам, а главным критерием является лояльность. Само сохранение Сырского на посту главкома - это удар по Зеленскому, которого Федоров, правда, не стал критиковать прямо. Однако он уверен, что за его увольнением стоят те же люди, которые год назад заставили Зеленсокго отменить законы об ограничении полномочий НАБУ и Специализированной антикоррупционный прокуратуры (САП).

Накануне Зеленский заявил, что поручил и.о. главы СБУ Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. По данным СМИ, киевский главарь пошел на этот шаг, так как западные партнеры видят в Федорове будущего главу государства. Федоров же, напротив, дал понять, что именно из-за границы на Зеленского надавили, чтобы уволить министра обороны.

Накануне в крупнейших городах Украины прошли организованные акции протеста в поддержку Федорова. Блогер Юрий Подоляка считает, что это были проплаченные акции. На Федорова и его окружение готовят уголовные дела, и он понимает, что терять ему нечего. Также у Федорова есть некоторая поддержка в Европе, но вряд ли за него будут очень активно заступаться.

Теги: зеленский, михаил федоров, сырский, украина


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