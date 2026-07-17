В Пермском крае восстановлено движение по одному пути на участке Кишерть – Шумково

В Пермском крае восстановлено движение по одному пути на участке Кишерть – Шумково, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РЖД.



16 июля в 21.43 по мск (23.43 мест.) открыто движение поездов по одному пути на участке Кишерть – Шумково Свердловской железной дороги. Пассажирские поезда направляются по своим маршрутам.



РЖД принимаются меры по сокращению времени их задержки.

По данным РЖД, на данный момент задерживаются пять составов: поезд № 74 Санкт-Петербург – Тюмень (отправится 18 июля не ранее 01.30 по местному времени вместо 13.45 17 июля), поезд № 70 Москва – Чита (17 июля 21.00 вместо 13.20), № 150 Санкт-Петербург – Челябинск (01.40, вместо 14.20 17 июля), № 73 Тюмень – Санкт-Петербург (17 июля 17.00 вместо 15.20), а также № 210 Москва – Лабытнанги (17 июля 15.00 вместо 12.50).