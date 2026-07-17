Индекс Мосбиржи совершил максимальное падение с сентября 2022 года
Индекс Московской биржи в четверг, 16 июля, снизился до минимального значения с 26 сентября 2022 года (тогда индекс потерял за день 7,49%). Накануне снижение составило 4,24% за сессию.
Сильнее всего упали акции ТМК, "ВУШ Холдинга", "Сегежи", "Полюса" и VK.
В июне индекс Мосбиржи уже падал на 4,23%, отмечают "РБК Инвестиции". Аналитики считают основными факторами негативного настроя инвесторов геополитическую ситуацию, санкции и дивидендные отсечки.