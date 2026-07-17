Владельцы частных АЗС начали массово распродавать заправки

Владельцы частных автозаправочных станций и крупные сети начали массово распродавать АЗС, сообщает газета "Известия".

По информации издания, на торговых площадках и сайтах компаний за последний месяц опубликовали свыше 150 объявлений о продаже заправок. Цена варьируется от 1 до 150 млн рублей в зависимости от места расположения, оснащения, срока работы и формата.

Продавцы причиной таких решений называют ухудшение финансового положения, в том числе долги, отмечает газета. Эксперты поясняют, что частные АЗС покупают нефтепродукты по достаточно высокой цене, что не позволяет обеспечить маржинальность этого бизнеса. Также не представляется возможным установить конкурентные цены с заправками нефтяных компаний.

При этом, как пишут "Известия", на продажу выставлены АЗС и у крупных российских нефтяных компаний. Так, "Газпром" реализовывает заправки в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях, а "Лукойл" — в Тверской, Тюменской, Челябинской, Калужской областях и Пермском крае. По словам источников на рынке, крупные компании, скорее всего, избавляются от непрофильных активов или объектов с плохой логистикой. В отношении них говорить о массовой тенденции вряд ли возможно.

Напомним, серьезные проблемы с топливом в России начались с середины июня. В ряде регионов начали образовываться большие очереди на АЗС, власти ввели ряд ограничений на продажу бензина. В июле в правительстве публично признали, что на топливном рынке есть дефицит топлива, поскольку НПЗ частично выходят из строя в ремонт "из-за прилетов". Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. По его словам, власти делают все возможное для усиления защиты нефтеперерабатывающих заводов.