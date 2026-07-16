WSJ: Трамп рассматривает захват островов Ирана в Персидском заливе

Президент США Дональд Трамп все больше склоняется к более радикальному военному курсу в отношении Ирана. После серии консультаций с советниками он рассматривает возможность захвата ряда островов в Персидском заливе.

Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в администрации Белого дома, Трамп хочет еще больше усилить авиаудары и захватить остров Харк в северной части Персидского залива. На нем находится крупнейший нефтяной терминал Ирана, через который ранее проходило около 90% всего иранского экспорта сырой нефти. При этом, несмотря на жесткую риторику, эксперты отмечают, что Трамп пока не готов к полномасштабной наземной операции по захвату нефтяной инфраструктуры Ирана. Но отсутствие прогресса в дипломатии вынуждает Трампа искать военные решения.

Аналитики предупреждают: реализация подобных планов чревата втягиванием США в масштабный ближневосточный конфликт, из которого может не быть хорошего выхода. Военные эксперты подчеркивают, что попытка оккупации острова Харк и других островов в Персидском заливе сделает американских солдат уязвимыми для иранских БПЛА и ракетных систем.

Остров Харк является ключевым узлом иранского нефтяного экспорта. Ранее Трамп заявлял о нежелании бить по этому объекту из-за опасений за мировую экономику.

Накануне вечером США осуществили вторую за сутки волну ударов по Ирану. Также США продолжают блокаду иранских портов.