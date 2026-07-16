В Челябинске признана банкротом компания экс-совладелицы холдинга "Ариант"

В Челябинске признано банкротом ООО "Консультанты Урала". Так решил суд.

В отношении должника введена процедура конкурсного производства. Её срок – до 11 января 2027 г. Конкурсным управляющим стал член союза арбитражных управляющих "Созидание" на Андрей Столяров, сообщает пресс-служба областного Арбитражного суда.

Ранее в Челябинске рассмотрено заявление агрофирмы "Ариант" о включении в соответствующий реестр требования от ООО "Консультанты Урала" 297,6 млн руб. Оно удовлетворено. Требование кредитора признано обоснованным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника.