СМИ: Лифт с пассажирами упал с седьмого этажа в башне "Москва-Сити"

Лифт с пассажирами упал с седьмого этажа в деловом центре "Москве-Сити". По данным SHOT, есть пострадавшие.

Инцидент произошел в башне "Запад" комплекса небоскребов "Федерация". По словам очевидцев, в здании отключилось электричество, из-за чего все лифты перестали работать. Один из них полетел вниз, пишет телеграм-канал.

Причиной ЧП, по предварительной информации, стало несанкционированное срабатывание автоматической пожарной сигнализации "Стрелец", сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы. Там отметили, что сведений о пострадавших не поступало, эвакуация не проводилась.