В Москве очередь на АЗС сдвинулась после того, как ее окропил святой водой священник

В Москве православный священник решил освятить машины, стоявшие в очередь на АЗС. Через 15 минут его выгнали с заправки, но очередь за топливом немного продвинулась – клирик посчитал, что в этом есть заслуга проведенного обряда.

По данным "Осторожно, новости", священник их храма иконы "Неопалимая Купина" Александр Сергеев проповедовал и окроплял на одной из заправок в московском Отрадном.

Позже сотрудница заправки попросила его удалиться, заявив, что это частная территория.

Иерей сообщил, что без спроса не окроплял машины – перед освящением он стучал в машины, спрашивал согласие, говорил короткие молитвы и предлагал религиозные книги. Один из водителей оказался мусульманином, но против окропления не возражал, другой оказался некрещеным, но желающим стать воцерковленным и священник пригласил его в храм на беседу.

По словам Сергеева, после того как он окропил машины святой водой, очередь сдвинулась.