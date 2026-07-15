15 Июля 2026
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Фото: Губернатор Тюменской области Александр Моор

Новое место отдыха появится у тоболяков

Новое место отдыха появится у тоболяков осенью. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Полным ходом идут работы по благоустройству Менделеев-парка в Тобольске.

"Как он будет выглядеть, мы вместе выбирали в прошлом году. И перемены уже заметны. Завершены подготовительные работы, готова часть дорожек, монтируется освещение парка. Когда работы в парке закончатся, там появится игровая площадка, места для спокойного отдыха, амфитеатр – все, чтобы весело проводить время всей семьей. Работы ведем в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В благоустройстве участвует и наш стартегический партнер, компания СИБУР, благодаря которой здесь появится современное пространство для игр и отдыха детей, а также экотропа. Благодарю жителей региона за активное участие в преобразовании городов Тюменской области. Вместе и дальше будем делать их красивее и комфортнее для жизни", - прокомментировал Моор.

Напомним, ранее больше 130 тысяч голосов набрали проекты благоустройства территорий Тюменской области во всероссийском голосовании. От региона были заявлены пять объектов, которые отобрали сами жители муниципалитетов. Жители Тюменской области выбирали, как будут выглядеть сквер Сибирских кошек и площадь Солнца в Тюмени, две территории в Ишиме и набережные рек Курдюмка и Слесарка в Тобольске.

Теги: Менделеев-парк, благоустройство


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