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Фото:Накануне.RU

Упавшие деревья парализовали движение трамваев и троллейбусов в Екатеринбурге

Из-за шторма упавшие деревья заблокировали движение общественного транспорта в разных частях Екатеринбурга.

Как передает канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией, одно из деревьев упало на проезжую часть, заблокировав движение на кольце улиц Ленина - Луначарского.

Еще один инцидент произошел на Верх-Исетском бульваре. Падение дерева на сеть привело к задержке трамвайных маршрутов №№ 3, 6, 7, 10, 13, 17 и 23.

Горожане, предпочитающие троллейбусы, тоже оказались в затруднительном положении. Дерево упало на улице Первомайской, из-за чего троллейбус №32 может задержаться. Аналогичная ситуация произошла с маршрутом №34 из-за обрыва контактной сети на улице Уральская.

В мэрии также рассказали о задержках троллейбусов № 25, 26, 35 и 37 на маршруте Малышева - Добролюбова и трамваев № 2, 7 и 24 на Эльмаше. В обоих случаях произошло подтопление дорог.

"Во всех восьми районах зафиксированы случаи падения деревьев и веток. Коммунальные службы уже приступили к устранению помех для движения транспорта и пешеходов. В первую очередь задача коммунальщиков освободить пути, позднее распиленные ветки и стволы будут вывезены. К работам привлечены сотрудники ДЭУ, управляющих компаний и подрядчики, работающие на территории районов", - сообщили в горадминистрации.

Там также добавили, что шторм привел к нарушению работы 49 светофоров, 15 из которых уже исправлены. Работу остальных оперативно восстанавливают в порядке очередности.

Екатеринбуржцев просят избегать поездок через центр, выбирая альтернативные маршруты.

Теги: Екатеринбург, трамвай, дерево, шторм, движение


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