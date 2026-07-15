15 Июля 2026
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Фото: Накануне.RU

МИД просит россиян усилить осторожность в районе Персидского залива

Министерство иностранных дел России обратилось к гражданам с просьбой соблюдать максимальную осторожность в зоне Персидского залива. Дипломаты советуют россиянам принять дополнительные меры безопасности из-за обострения боевых действий в этом регионе. Ведомство рекомендует постоянно поддерживать связь с авиакомпаниями и туроператорами, а также внимательно проверять предупреждения местных властей и сообщения российских посольств, пишет РИА Новости.

Обстановка в регионе накалилась после того, как американские военные с 8 июля несколько раз атаковали Иран. Представители Центрального командования ВС США заявили, что нанесли удары в ответ на угрозы Ирана в адрес торговых судов в Ормузском проливе. В ответ на это иранская армия обстреляла американские базы, которые находятся в разных странах Ближнего Востока. Из-за этих столкновений МИД просит соотечественников проявлять бдительность и следить за официальными новостями.

Ранее мировое морское сообщество и крупные перевозчики, включая немецкую компанию Hapag-Lloyd, резко осудили идею Дональда Трампа ввести 20-процентный сбор за транзит судов через Ормузский пролив. Отраслевые ассоциации и Международная морская организация назвали эту пошлину незаконной, так как она нарушает принцип свободы судоходства в международных водах и создает опасный прецедент для других проливов.

Теги: МИД, безопасность, залив


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