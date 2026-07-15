15 Июля 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Фонд святой Екатерины

Обитель на Ганиной Яме готова принять десятки тысяч паломников в "Царские дни"

Остается два дня до кульминации международного фестиваля православной культуры «Царские дни» - в ночь с четверга на пятницу десятки тысяч верующих христиан пройдут крестным ходом от Храма-на-Крови до Монастыря во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме.

Обитель активно готовится встретить паломников, чтобы ранним утром вместе провести молебен в память о Святой семье.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

В преддверии этого события Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, епископ Мелитон и директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев совершили обход обители и оценили готовность монастыря к большому празднику.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

«Значимость той трагедии, которая произошла 108 лет назад — мирового масштаба. И то возрождение, которое здесь происходит, оно соразмерно этой трагедии. Мы ожидаем десятки тысяч паломников. Сколько их будет? 50-60-70 тысяч? Мы должны быть готовы к любым испытаниям. Мы помним 2018 год, когда более 100 тысяч человек прибыло в обитель», - говорит Владыка Евгений.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Архипастырь отметил, что особое внимание уделяется безопасности и комфорту верующих, их информированию, ремонту дорог по ходу Крестного хода, питьевому режиму, питанию и другим бытовым вопросам. В этом Епархии помогают Правительство региона, Администрация Екатеринбурга и Фонд святой Екатерины.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

«Учредители фонда глубоко почитают жизненный путь Русского Императора и его семьи. Они много лет поддерживают Царские дни, в том числе и с обеспечением необходимой инфраструктуры для паломников. Сегодня мы видим насколько здесь красиво, все удобно и чисто. И я надеюсь, что все пройдет на очень высоком уровне. И даст Бог, все сложится, люди придут, дойдут до монастыря и здесь помолятся вместе с нами», - говорит директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Напомним, что Царские дни проходят уже в 25-й раз. Всю неделю в Екатеринбурге проходят встречи с писателями, журналистами, историками, научными специалистами, а также музыкальные вечера и концерты с участием композиторов со всей России.

Теги: ганина яма, фонд святой екатерины, паломники, царские дни


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