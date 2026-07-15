Сотрудники "Норникеля" получают в среднем 217 тысяч рублей

Глава "Норникеля" Владимир Потанин встретился с президентом России Владимиром Путиным и поделился данными о зарплатах в компании. Руководитель сообщил, что в среднем специалисты получают 217 тысяч рублей в месяц. Потанин подчеркнул, что это очень достойный уровень, который в два раза превышает средние заработки по всей стране. Сейчас в штате промышленного гиганта трудятся около 85 тысяч человек, пишет РИА Новости.

"Норникель" удерживает звание лидера российской горно-металлургической отрасли. Компания выпускает больше всего палладия и никеля в мире, а также входит в число крупнейших производителей меди и платины. Высокие зарплаты сотрудников подтверждают статус предприятия как одного из самых успешных и значимых игроков в отечественной экономике.

Ранее директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец утверждал, что современные россияне живут лучше, чем в любые прошлые периоды истории. Свой вывод эксперт основывает на данных Росстата о покупательной способности средних зарплат в первом квартале текущего года.