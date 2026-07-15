Стоимость грузоперевозок по России выросла до исторического максимума

Стоимость автоперевозок грузов по России резко выросла. Индекс биржи грузоперевозок ATI.SU (в него входят цены на перевозки по сотне наиболее популярных направлений) достиг исторического максимума. За год индекс вырос на 29%. На отдельных направлениях: Великий Новгород — Санкт-Петербург, Иркутск — Новосибирск, Екатеринбург — Казань, - стоимость перевозок выросла за год больше чем в полтора раза. Аналитики в первую очередь указывают на топливный кризис как причину роста цен.

Использующие грузоперевозки бизнесы отчасти с пониманием относятся к ситуации, в которой оказались перевозчики. Пока они стараются не поднимать свои цены, компенсируя расходы за счет маржи. Но "естественно, чудес не будет, все будет отражаться в ценах, и цены это показывают, потому что составляющая логистики есть в любом бизнесе", - цитирует радио BFM CEO продавца детских товаров NappyClub Романа Квиникадзе.

Президент сети магазинов одежды Baon Илья Ярошенко тоже говорит, что сразу в ценах товаров транспортная составляющая не проявится, "потому что сразу отразится на спросе, который и так сейчас очень низкий".