Новак указал на приоритет снабжения топливом автотранспорта торговых сетей

Крупные продуктовые торговые сети должны обеспечиваться топливом в приоритетном порядке, сообщил вице-премьер Александр Новак.

"Минсельхоз и Минэнерго вместе с этими компаниями занимаются тем, чтобы обеспечивать поставки топлива для этих крупных сетей также в приоритетном порядке", - сказал Новак в эфире "Вестей".

В ходе совещания, добавил он, обсуждалась ситуация с необходимостью в приоритетном порядке обеспечивать заправку автомобилей, связанных с поставками продуктов питания крупных коммерческих торговых сетей.

"Это тоже очень важно для того, чтобы и продукт не портился, и затраты не увеличивались, чтобы в цену это не ложилось", - сказал Новак.

Ранее сообщалось, что проблемы с топливом в российских регионах напрямую ударили по логистике продуктов. Производители из Поволжья и юга страны массово рассылают торговым сетям письма о срывах графиков. Компании объясняют, что грузовики не могут вовремя доехать до складов из-за нехватки горючего на заправках. В некоторых областях власти ввели лимиты на продажу топлива, поэтому поставщики просят ритейлеров считать ситуацию форс-мажором и не выставлять им счета за опоздания.