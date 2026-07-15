Летевшие в Екатеринбург самолеты уходят на запасные аэродромы из-за грозы

Сильная гроза, накрывшая Екатеринбург 15 июля, вмешалась в работу местного аэропорта.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кольцово, из-за непогоды авиакомпании корректируют свои планы. Самолеты из Самары, Хабаровска и Москвы по решению экипажей были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Они отправились в Тюмень и Челябинск.

"Просим отслеживать актуальный статус рейсов на онлайн-табло на сайте нашего аэропорта или на табло в терминалах, а также на сайтах авиакомпаний", - добавили в Кольцово.

Напомним, что очень сильные дожди идут в Свердловской области с прошлой недели. По данным МЧС, гидрологическая обстановка в регионе остается напряженной.