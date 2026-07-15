Константин Бабкин: Промышленность живет в разных пространствах с экономическим блоком правительства

После роста спецмашиностроения (включает сельхоз-, строительно-дорожное и пищевое машиностроение) в 2022-2023 годах, сопровождавшегося активным импортозамещением, расширением производств и выводом на рынок новых моделей, в отрасли наступила стагнация. "Заморозка" экономики последних двух лет перечеркнула предыдущие достижения.

В итоге, по итогам 2020-2025 годов, динамика экономических показателей неутешительная: снижение отгрузок за этот период составило 18% (в млрд руб.), производство упало на 19% (в млрд рублей), численность работников снизилась на 4%. Об этом рассказал председатель Экономического совета ЛДПР, президент ассоциации Росспецмаш Константин Бабкин на конференции в Барнауле, посвященной развитию производства сельскохозяйственного, строительно-дорожного и пищевого машиностроения в России.

По его словам, некоторые факторы, которые приводятся чиновниками в обоснование снижения экономической активности, не вполне объясняют происходящее.

Так, не вполне ясно, почему состояние машиностроения и внимание к нему со стороны государства должно зависеть от снижения нефтяных котировок. В действительности повышение или понижение стоимости Brent или Urals никогда не влияло на состояние сельского хозяйства и сельхозмашиностроения и, по идее, не должно влиять, и даже наоборот, нужно стремиться к тому, чтобы экономика развивалась комплексно и диверсифицированно.

Также часто приводится обоснование, что экономику нужно охлаждать ради борьбы с инфляцией.

"Но методы, которые Центробанк использует, сами по себе способствуют повышению цен. Деньги печатаются, ключевая ставка становится больше, а экономика сохнет. Это как раз и есть источник инфляции, который наш Центробанк создает. Такая "борьба" будет продолжаться вечно. Мы находимся в разных пространствах с экономическим блоком правительства", — сказал Константин Бабкин.

Наконец, по его мнению, сами условия проведения СВО должны служить стимулом для роста промышленности, а не наоборот.

"Во время Великой Отечественной войны заводы работали, круглые сутки люди жили на заводах и старались произвести максимально возможное количество продукции. И, по идее, мы с вами должны активнее работать в период СВО", — отметил он.