В Челябинской области двое парней подожгли волосы обидчику общей знакомой

Двое жителей посёлка Бреды 20 лет и 21 года наказаны за похищение человека. Так решил суд.

Парни, приехав однажды ночью в посёлок Рымникский Брединского района, обманом вызвали будущую жертву из дома. Потом один из гостей избил собеседника по голове и затолкал в багажник машины, за рулём которой был сообщник налётчика.

Выехав из посёлка, парни продолжили избивать жертву. Потом ей подожгли волосы, требуя извиниться за якобы пренебрежительное отношение к их общей знакомой. Получив их, пострадавшему разрешили вернуться в багажник и отвезли его домой. Похитители получили пять и шесть с половиной лет колонии строгого режима, сообщает прокуратура Челябинской области.