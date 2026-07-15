Госдума не планирует повышать возраст молодежи до 40 лет

Первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев сообщил, что депутаты не обсуждают повышение возраста молодежи до 40 лет. Так парламентарий прокомментировал идею академика РАН Геннадия Онищенко. Ранее заместитель президента Российской академии образования предложил сдвинуть верхнюю возрастную планку. Онищенко объяснил это тем, что современные люди дольше сохраняют силы, ясный ум и физическую активность, пишет РИА Нвоости.

Михаил Киселев озвучил позицию комитета во время встречи, посвященной ценностям нового времени. Он отметил, что законодатели пока не поднимают этот вопрос и предлагают продолжить работу в текущих рамках. Вместо изменения возраста депутат призвал сосредоточиться на развитии инклюзивного туризма. Киселев считает, что каждый молодой человек должен иметь возможность свободно путешествовать по России. Сейчас парламентарии уже разрабатывают такие доступные маршруты, один из которых скоро появится в Томской области.

Ранее председатель набсовета Института демографии Юрий Крупнов раскритиковал идею академика Геннадия Онищенко поднять возрастную планку молодежи до 40 лет, назвав такие инициативы опасными для общества. Эксперт уверен, что подобные изменения лишь усиливают инфантильность поколения и дезориентируют людей, внушая им ложное представление о возможности откладывать создание семьи и взрослую ответственность на неопределенный срок.