Президенту России докладывают о ситуации с паводками в Свердловской области

Президенту России Владимиру Путину ежедневно докладывают о каждом происшествии в регионах. В их числе и обстановка на территориях Среднего Урала, затопленных из-за паводков. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

"Разумеется, ему докладывается и о паводковой ситуации в самых разных регионах, включая и упомянутую вами Свердловскую область. Пока региональные власти принимают все необходимые меры, региональные органы МЧС тоже принимают меры. Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия", - передает слова Пескова ТАСС.

По данным МЧС, на 14 июля в 20 муниципалитетах Свердловской области в зоне подтопления остаются 192 частных жилых дома, 11 дачных домов, 1 тысяча 252 приусадебных участка, 3 участка автодорог и 9 низководных мостов. В развернутых пунктах временного размещения находится 91 человек, включая 37 детей. Остальные пострадавшие от паводка проживают у родственников и знакомых. В Ирбите ввели режим ЧС, из города эвакуировано порядка 200 детей и несколько десятков взрослых. Из-за наводнения приостановил заселение санаторий "Обуховский", а в Пышме жителей просят срочно привиться от гепатита.