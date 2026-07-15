Песков: Кремль "внимательно слушает" заявления из США на тему новых санкций

Кремль анализирует заявления из США по теме новых антироссийских санкций, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы внимательно слушаем, фиксируем и анализируем заявления, которые идут и на рабочем уровне, и на уровне президента США относительно этих санкций», - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Он добавил, что дальнейшие шаги Москва будет рассматривать "в зависимости от развития события".

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поддержит законопроект об усилении санкций против России, подготовленный при участии сенатора Линдси Грэма*, скончавшегося 11 июля. Документ изначально предполагал введение пошлин в 500% в отношении стран, закупающих у РФ нефть, газ, уголь и уран. По данным Reuters, в обновленном варианте законопроекта размер пошлин снижен до 100% для пяти основных покупателей.

* внесен в российский перечень террористов и экстремистов