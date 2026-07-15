Мигрантам дадут пособие по беременности при условии стажа 12 месяцев

Правительство одобрило законопроект, ограничивающий доступ иностранцев к социальным выплатам в России.

Согласно инициативе, для получения больничных иностранным гражданам (включая имеющих РВП и ВНЖ) потребуется не менее шести месяцев страхового стажа, а для пособий по беременности, родам и уходу за ребенком — не менее года.

Авторы законопроекта отмечают, что сейчас иностранцы с РВП и ВНЖ могут получать пособия сразу после трудоустройства, что несправедливо по отношению к другим категориям работников и создает лишнюю нагрузку на бюджет Социального фонда. Новые правила призваны уравнять права всех иностранных работников и оптимизировать расходы государства.

Один из авторов законопроекта глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отмечает, что он направлен на восстановление справедливости, связанной с тем, чтобы официально работающие в России иностранцы, имеющие ВНЖ или РВП, получали право на выплату по больничному и в связи с отпуском по уходу за ребенком только при наличии как минимум 6 месяцев страхового стажа. Сейчас они могут получать эти пособия сразу после трудоустройства.

В 2023 году иностранки родили в России около 50 тыс. детей, что стало почти в два раза больше, чем в 2019 году. Чаще всего рожали гражданки Таджикистана, далее идут гражданки Киргизии и Узбекистана.