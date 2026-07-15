В Новосибирске обычная водосточная труба убила ребенка током

В Дзержинском районе Новосибирска произошла трагедия - десятилетний школьник умер после контакта с водосточной трубой. Вечером 13 июля ребенок гулял возле частного дома на улице Станичная. Мальчик случайно задел металлическую конструкцию, которая по неизвестной причине проводила электрический ток. Ребенок получил мощный удар электричеством и скончался прямо на месте происшествия еще до приезда врачей. Очевидцы и медики не смогли спасти пострадавшего, так как полученные травмы оказались слишком тяжелыми, пишет РИА Новости.

Региональное управление Следственного комитета уже начало расследование этого инцидента. Сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас эксперты проводят специальные исследования и проверяют состояние электрических сетей в доме, чтобы понять, как ток попал на водосток. Следователи выясняют все детали случившегося и устанавливают, кто именно допустил опасную неисправность, которая привела к гибели человека. Расследование продолжается, пока правоохранители не найдут точную причину трагедии.

Ранее в Среднеуральске двухлетняя девочка погибла после падения из окна пятого этажа общежития, пока ее мать на мгновение отошла на кухню за водой. Женщина заметила падение, когда вернулась в комнату, но не успела подхватить ребенка, и девочка скончалась на месте от тяжелых травм.