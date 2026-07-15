Игорь Мартынов принял участие в церемонии вручения дипломов выпускникам отделения высшего образования астраханского филиала МЮИ

В региональном парламенте состоялось торжественное мероприятие, посвященное вручению дипломов выпускникам отделения высшего образования Астраханского филиала Международного юридического института. С окончанием вуза ребят поздравил Председатель областной Думы Игорь Мартынов.

Филиал Международного юридического института в Астрахани создан в 1999 году. Более 25 лет профильное учебное заведение занимается подготовкой специалистов, которые работают в органах Министерства юстиции, прокуратуры, Министерства внутренних дел, федеральных и региональных органах государственной власти и управления, в адвокатуре, нотариате, а также на предприятиях и учреждениях различных форм собственности.

В этом году завершила обучение экспериментальная группа студентов Астраханского филиала МЮИ в составе семнадцати человек. Ребята освоили образовательную программу «Защита прав и законных интересов юридических и физических лиц». Семь выпускников получили дипломы с отличием.

Поздравляя ребят, Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов отметил, что полученные знания станут отличным фундаментом для новых свершений и отправной точкой для построения успешной карьеры. «Сегодня вы стоите на пороге нового этапа вашей жизни, который открывает двери к новым возможностям, профессиональному развитию и личностному росту. Желаю вам всегда оставаться такими же целеустремлёнными, не терять веру в себя, а главное – не останавливаться на достигнутом, всегда идти в ногу со временем и совершенствовать свои навыки», - подчеркнул спикер Думы Астраханской области.

С напутственным словом к выпускникам обратилась также директор Астраханского филиала МЮИ Ольга Ненашева.

Выпускники выразили слова благодарности в адрес руководства университета, профессорско-преподавательского состава, родителей, чья поддержка и забота были важны на протяжении всех лет обучения.