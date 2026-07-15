Ушли на прогулку и не вернулись: на Урале разыскивают пропавших братьев-школьников

В Первоуральском муниципальном округе полиция проводит широкомасштабные поисковые мероприятия по установлению местонахождения двух школьников.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель свердловского Главка МВД Валерий Горелых, речь идет о родных братьях – 8-летнем Артеме и 12-летнем Владиславе, которые 14 июля в 13.00 ушли из квартиры по улице Комсомольская на прогулку и не вернулись. По его сведениям, тревожное сообщение в дежурную часть территориального ОВД поступило от матери подростков только сегодня, 15 июля. Ранее парни в самовольных уходах замечены не были, официальных заявлений в ПДН не поступало.

"Всего в семье воспитывается четверо сыновей, кроме двух пропавших есть 11-летний и еще один совсем кроха, ему всего годик. Мобильных телефонов у ребят с собой нет. Возможно наличие у них 5 тысяч рублей, взятых у родителей. Склонностей к экстремальным путешествиям также не наблюдалось. Личный состав отдела полиции Первоуральска начальником подразделения полковником Еркином Ертысбаевым поднят по тревоге. В розыске задействовано 56 представителей МВД. Сыщики отрабатывают круг знакомых мальчишек, места их возможного нахождения, авто и жд-станции, торговые центры. Отрабатывается версия, что Владислав и Артем могли отправиться к своей бабушке в деревню Коуровку, связь с которой у родителей отсутствует. В отношении матери за ненадлежащее воспитание собственных детей инспекторы ПДН полиции завели административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП РФ", - отметил полковник Горелых.

Он также сообщил описание не вернувшихся домой школьников.

Приметы Владислава: рост 140 см, глаза голубые, плотного телосложения. Одет: черная ветровка, черные спортивные штаны, кроссовки белые с синим рисунком.

Приметы Артема: рост 128 см, худощавое телосложение, глаза светло-голубые Одет: синяя футболка, черные шорты, черные кроссовки.

Всех, кто располагает сведениями о возможном местонахождении ребят, просят позвонить по круглосуточному "телефону доверия" ГУ МВД по Свердловской области: 8 (343) 358-71-61, а также в дежурную часть ОВД Первоуральска: 8 (343) 964-82-21.

ОБНОВЛЕНО: как сообщил Валерий Горелых, дети найдены живыми. Сейчас их доставляют в полицию. Поисковым мероприятиям дан отбой.