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Фото: Накануне.RU

Крупнов: Молодежь и так инфантильна, чтобы повышать ее возраст

Предложение повысить возраст молодежи до 40 лет только дезориентирует молодежь, которая и так инфантильна. Об этом говорит председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, который прокомментировал мнение академика РАН Геннадия Онищенко. Тот считает, что люди стали дольше сохранять работоспособность, поэтому можно подумать.
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Крупнов отмечает, что тема повышения возраста молодежи уже начинает пугать, ее довольно часто поднимают. И задает вопрос: для чего это делается?

"Что изменится вокруг? Ничего. Для чего тогда озвучиваются такие идеи? Кроме увеличения пенсионного возраста в голову ничего не приходит", - сказал он НСН.

Он призывает не забывать о прогрессирующей проблеме инфантильности молодого поколения, когда в 40 лет люди ведут себя, как подростки. Государство должно занять четкую позицию в этом вопросе. Иначе это только настраивает молодежь на несерьезный лад - что до 40 лет можно гулять, а потом уже думать о семье. Но семьи тогда уже не будет, заключил демограф.

Сейчас молодежью официально считаются люди до 35 лет. В СССР границей был возраст 28 лет.

По опросу SuperJob 2025 года, мнения о повышении возраста молодежи до 40 лет разделились практически поровну: треть поддержала, треть против, еще треть не определилась. Причем женщины одобряют идею намного чаще мужчин (41% против 29%).

Теги: Крупнов, молодежь


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