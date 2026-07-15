Крупнов: Молодежь и так инфантильна, чтобы повышать ее возраст

Предложение повысить возраст молодежи до 40 лет только дезориентирует молодежь, которая и так инфантильна. Об этом говорит председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, который прокомментировал мнение академика РАН Геннадия Онищенко. Тот считает, что люди стали дольше сохранять работоспособность, поэтому можно подумать.

Крупнов отмечает, что тема повышения возраста молодежи уже начинает пугать, ее довольно часто поднимают. И задает вопрос: для чего это делается?

"Что изменится вокруг? Ничего. Для чего тогда озвучиваются такие идеи? Кроме увеличения пенсионного возраста в голову ничего не приходит", - сказал он НСН.

Он призывает не забывать о прогрессирующей проблеме инфантильности молодого поколения, когда в 40 лет люди ведут себя, как подростки. Государство должно занять четкую позицию в этом вопросе. Иначе это только настраивает молодежь на несерьезный лад - что до 40 лет можно гулять, а потом уже думать о семье. Но семьи тогда уже не будет, заключил демограф.

Сейчас молодежью официально считаются люди до 35 лет. В СССР границей был возраст 28 лет.

По опросу SuperJob 2025 года, мнения о повышении возраста молодежи до 40 лет разделились практически поровну: треть поддержала, треть против, еще треть не определилась. Причем женщины одобряют идею намного чаще мужчин (41% против 29%).